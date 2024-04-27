تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الجزائري في الرياض

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأعرب أبو مازن خلال اللقاء، عن شكره لدولة الجزائر على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وطلب من الوزير عطاف نقل تحياته إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

كما أعرب الرئيس عباس عن تقدير دولة فلسطين العميق للدور الريادي الذي تقوم به دولة الجزائر الشقيقة على المستويين السياسي والدبلوماسي، لا سيما مشروع القرار الذي قدمته في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

واستعرض الرئيس الفلسطيني الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورا، لوقف المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، مجددا التحذير من خطورة اقدام الاحتلال على اجتياح رفح.

كما تطرق الرئيس عباس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وترويع الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وناقش الطرفان الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وزير الخارجية الجزائري يؤكد موقف بلاه الداعم للقضية الفلسطينية

من جانبه، نقل وزير الخارجية الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس محمود عباس، مؤكدا موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني وصل عصر السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بدعوة من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس على هامش مشاركته في الاجتماع، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.

ويعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة الرياض، خلال الفترة ما بين 28 - 29 أبريل الجاري، ويتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام لمناقشة النهوض بالتعاون العالمي والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام.