قاضٍ مصرى: نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين

بينما يحتفل المسيحيون حول العالم بعيد من أعظم الأعياد وأهمّها في الدين المسيحى هو عيد القيامة المجيد الذى يرمز إلى قيامة السيّد المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من موته وفقًا للعهد الجديد، وينتهي بهذا العيد الصوم الكبير كما ينتهي أسبوع الآلام وموت وقيامة المسيح من أهم الأحداث التى يرويها الكتاب المقدس عن حياة السيد المسيح

فيذكر إنجيل العهد الجديد أن المسيح صلب فى يوم الجمعة بيد الرومان، بعد أن قدمه رؤساء كهنة اليهود للحاكم الرومانى بيلاطس البنطى ليقتل بتهمة أنه يحرض الشعب على قيصر، وفى اليوم الثالث أى الأحد قام من بين الأموات بحسب المعتقدات المسيحية، لذا فالقيامة فى الفكر المسيحى هى الأمل والقدرة على التغيير، فالمسيح قام من موته بعد ألم وعذاب وكذلك هى القيامة رجاء بعد يأس.

ويطرح القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف السؤال الأهم: هل تدمير دور العبادة من المساجد والكنائس جريمة حرب يحاكم عليها نتنياهو جنائيًا ؟خاصة فى ضوء السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وذلك فى دراسته بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى إلى سيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها بابًا لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية

نتنياهو مازال يخدع العالم المسيحى

ويذكر الدكتور محمد خفاجى "إن نتنياهو مازال يخدع العالم المسيحى فى جميع أنحاء العالم فى عيد القيامة المجيد ،وهو لم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين، وعلى الرغم من أن عدد المسيحيين في إسرائيل بلغ 177 ألف نسمة تقريبًا بما يشكل نحو 2.1% من عدد الإسرائيليين البالغ عددهم (9) مليون و450 ألف نسمة إلا أنه مازال يخدعهم مع مسيحى العالم، وهل تعلم دول التطبيع أن حلم الصهاينة ب"إسرائيل الكبرى" تشمل حدود مصر جنوبًا وإيران شمالًا ودول الخليج العربي وتغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها ! دون أن يتعمقوا دهاليز التاريخ ويدركوا أنه لولا مصر لأصبحوا لقمة سائغة فى فم إسرائيل ! إن قادة إسرائيل بحربهم على قطاع غزة بهذا الدمار وتلك الوحشية ليسوا قادة بل شياطين الجحيم وقوى الظلام، لا فرق عنده بين مسلم ومسيحى "

نتنياهو قصف ثالث أقدم كنيسة في العالم للروم الأرثوذكس

ويذكر " إن نتنياهو قصف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية التاريخية بقطاع غزة على حد سواء، ومثالها المسجد العمري الكبير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، وكنيسة القديس برفيريوس التى كان يحتمى بها مئات من المسيحيين والمسلمين قبل قصفها، وموقع التنقيب في الميناء القديم وتدمير عشرات المواقع التراثية. واضلاف القتلى حيث وضعت جثثهم في جنازة جماعية في باحة الكنيسة، ملفوفة بملاءات بيضاء بجانب الأنقاض التي قتلتهم، منه الأطفال. وأعربت حينذاك بطريركية القدس الأرثوذكسية، التي تدير الكنيسة،عن حزنها العميق لأن العديد من الذين كانوا بداخل الجنيسة من النساء والأطفال، وليس بها أى مقاومين واتهمت إسرائيل باستهداف الكنائس. وأن استهداف الكنائس ومؤسساتها والملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء يشكل جريمة حرب لا يجب تجاهلها. حيث تعرضت ثلاث كنائس تاريخية لأضرار في مناطق مختلفة من القطاع وتعرضت الكثير من المنشآت المسيحية إلى أضرارٍ جمّة منها مبنى جمعية الشباب المسيحيين والمركز العربي الأرثوذكسي "

ويضيف " أن رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، أعرب أن الاحتلال الإسرائيلي قضى على 2.25% من باقي المسيحيين في غزة، الذين استشهدوا في قصف واحدة من أقدم كنائس العالم. وكنيسة القديس بورفيريوس تعد أقدم كنيسة نشطة في المدينة، وهي مخصصة للأسقف الذي دمر معابد المدينة الوثنية وحول المدينة إلى المسيحية. وتأسست في أوائل القرن الخامس، بعد وقت قصير من وفاته، ودفن في الكنيسة. وبدأ البناء بوضعها الماثل من قبل الصليبيين الذين جاءوا عبر المدينة بعد 700 عام، على الرغم من أنه تم تجديده بشكل كبير في وقت لاحق بعد عهدهم."

نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين

ويشير " تعد غزة موطنًا لأقدم الكنائس والمساجد في العالم، التى تعرضت للتدمير من قوات الاحتلال الإسرائيلى حيث أن نتنياهو دمر 215 مسجدًا وكنيسة فى أكبر جريمة حرب فى التاريخ ضد الأديان، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، يعد استهداف المباني الدينية عمدًا أثناء النزاع جريمة حرب. رغم أن هناك استثناءً معفيًا من العقاب إذا تم استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية، وهو غير منطبق على حالة نتنياهو لأن التدمير من جانبه على شعب أعزل وضد مواقع دينية تراثية يقصد محوها من الوجود كما يقصد محو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ ".

ويؤكد " إن قصف إسرائيل لدور العبادة الإسلامية والمسيحية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب. أن استهداف إسرائيل لدور العبادة يعد انتهاكا صارخا للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحظر على إسرائيل مهاجمة أماكن العبادة بموجب هذا الحق."

ويوضح " إن نتنياهو استخدم الدين فى السياسة ويربط الصراع الإسرائيلي الفلسطينى بالدين، واستخدام الرموز والنصوص الدينية لمحو فلسطسن وللتحريض على الهجمات ضد الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية. وهو جزء من خطاب الكراهية الدينية المتزايد الذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية تحظر بشكل صارم استهداف دور العبادة أثناء الحرب، وهى جرائم حرب وإبادة جماعية. إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جعلت الحياة أسوأ للمسيحيين عن مهد المسيحية، وهو ما عبر عنه بصدق رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الأراضي المقدسة من أن صعود حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة جعل الحياة أسوأ بالنسبة للمسيحيين في مهد المسيحية."

السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر تدمير دور العبادة جريمة حرب

ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى نقطة مهمة على مستوى القضاء الدولى فيقول " إن السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر قيام نتنياهو بتدمير دور العبادة الإسلامية والمسيحية جريمة حرب توجب محاكمته، ففى 27 سبتمبر 2016، أدانت المحكمة الجنائية الدولية أحمد الفقي المهدي بتهمة توجيه هجمات عمدا ضد المباني الدينية والتاريخية في تمبكتو، وهى مدينة في شمال مالي، وهي من أهم العواصم الإسلامية في غرب أفريقيا. وذلك أثناء احتلال أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميعام 2012 بصفته قائدًا للحسبة، وقد أمر المهدي بشن هجمات على المساجد والأضرحة باستخدام الفؤوس والأزاميل والآلات الثقيلة. "

ويضيف " كانت أفعال الفقي المهدي بمثابة جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ــ القانون الدولي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ــ ولم تكن إدانته موضع شك حقيقي على الإطلاق. وقد اعترف المهدي في محاكمته بذنبه وطلب العفو. وفي مقابل اعترافه، وافق الادعاء والدفاع على عقوبة السجن الموصى بها لمدة تتراوح بين تسعة أعوام و11 عامًا. حكمت المحكمة الجنائية الدولية على المهدي بالسجن تسع سنوات."

ويشير الدكتور محمد خفاجى " كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أحد المدعى عليهم في المحكمة الجنائية الدولية بالذنب. والمرة الأولى أيضًا التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى متهم بتهمة تدمير دور العبادة والمواقع الثقافية.ورغم عظمة هذا الحكم الذى ينطبق تماما على نتنياهو إلا أن الرأى عندى أننى اتوجس خيفة من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تفعل مع نتنياهو مثلما فعلت مع المهدى فتمنح تدمير دور العبادة اهتماما ينسى جرائمه الأخرى، مثل قتل المدنيين يزيد عن نصفهم الأطفال والنساء الذين تخطوا 34 ألفًا وتجويعهم كوسيلة حرب "

ويؤكد الدكتور محمد خفاجى " إن قيام نتنياهو بتدمير التراث الدينى والثقافي فى غزة ليس جريمة من الدرجة الثانية. لكنها عمل وحشي لمحو شعب، والرأى عندى أنه بقدر ما نقدر الأماكن المقدسة والفن والتراث الثقافى، فإن قلوب البشر تنجذب نحو الحماية القضائية للحياة والكرامة، مقارنة بالجرائم المرتكبة ضد حياة الإنسان وأماكن مقدساته وثقافته، وأرى أن نتنياهو عند قيامه بإلحاق الأذى بقتل المدنيين لديه هدفان: القضاء على هؤلاء سكان قطاع غزة وإزالة أي دليل مادي على وجودهم. وإن القتل الجماعي والدمار للمقدسات الدينية والثقافية هما ببساطة مرحلتان مغايرتان في نفس العملية العنيفة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. إنه الحد الفاصل بين الجرائم ضد حياة الإنسان والجرائم ضد الدين والثقافة. ونتنياهو لا يرى هذا التمييز في إبادته لقطاع غزة معنى ومبنى"