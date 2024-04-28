قاضٍ مصري: أمريكا تشهد نسختها الخاصة من الربيع العربي في الجامعات

أقام الطلاب المؤيدون للفلسطينيين مخيمات في المزيد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للاحتجاج على التوغل الإسرائيلي في غزة وإبادة شعبها جماعيًا، منادين بإنهاء توفير الأسلحة الأمريكية للحرب الإسرائيلية في غزة والتوقف عن تسليح إسرائيل، مما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف شخص، ونزوح جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا وتسبب في أزمة إنسانية، حيث تعاني غزة أيضا من الجوع كوسيلة حرب على نطاق واسع.

ونعرض لدراسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان (أمريكا تشهد نسختها الخاصة من الربيع العربي، الربيع الأمريكى يجتاج الجامعات وينتفض لفلسطين ضد إسرائيل -- تعرف على 15 جامعة أمريكية مناصرة لفلسطين) ويكشف فيه الفقيه المصرى عن الربيع الطلابي الأمريكى للمطالبة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي المساهمة فى الإبادة الجماعية لشعب فلسطين

تعرف على 15 جامعة أمريكية مناصرة لفلسطين ضد إسرائيل

1-طلاب جامعة كولومبيا: حيث أقام الطلاب المؤيدون للفلسطينيين مخيمًا في جامعة آيفي ليج في نيويورك ثم قمات الشرطة بإخلاء المخيم واعتقلت مائة طالب، مما جاء بنتائج عكسية، حيث ألهمت الحركة الطلابية الأمريكية في جميع أنحاء الولاية وحفزت المتظاهرين في كولومبيا على إعادة تجميع صفوفهم. وتعرض رئيس جامعة كولومبيا لتوبيخ من أعضاء هيئة التدريس وصدر تقرير عن اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ بالجامعة، التي تمثل أعضاء هيئة التدريس، أن رئيس الجامعة انخذ العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بجامعة كولومبيا، باستدعاء الشرطة.

2- طلاب جامعة نورث إيسترن: حيث أقام الطلاب معسكر في حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وكانت الهتافات لصالح فلسطين واستخدام عبارات معادية للسامية، بما في ذلك "اقتلوا اليهود". وقامت شرطة مكافحة الشغب بإخلاء معسكر الطلاب

3- طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا وتظاهر طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا لصالح فلسطين، ووصل الأمر إلى أن جامعة جنوب كاليفورنيا أصدرت قرارا بإلغاء حفل التخرج الرئيسي المقرر لها في 10 مايو القادم بعد أن اجتاح حرمها الجامعي احتجاجات ضد إسرائيل بسبب إبادتها شعب فلسطين. حيث كان من المقرر أن يلقى الطالب الأول على الدفعة خطاب حفل التخرج مؤيدًا للفلسطينيين. كما نصب طلاب جامعة كاليفورنيا، بيركلي - وهي معروفة بنشاطها الطلابي خلال الستينيات - خيمًا تضامنًا مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.

4- طلاب جامعة ولاية أوهايو. وتظاهر طلاب جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس لصالح فلسطين منددين بالحرب على شعب أعزل

5و6- طلاب جامعتى جورج واشنطن وجامعة جورج تاون يطالبون بسحب الجامعة من إسرائيل: تظاهر جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة لصالح فلسطين حيث نظمت مجموعة من طلاب وأساتذة جامعة جورج تاون إضرابًا احتجاجيًا خاصًا بهم وساروا إلى حرم جامعة جورج واشنطن للانضمام إليهم. وطالب المتظاهرون بسحب الجامعة من إسرائيل ورفع الإيقاف عن مجموعة طلابية بارزة مؤيدة للفلسطينيين.

7- طلاب جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل حاملين لافتات فلسطين حرة

8- طلاب جامعة نيويورك تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل نظموا معسكرا ضخمًا لصالح فلسطين

9- طلاب جامعة ايموري في أتلانتا، تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل حامين أعلام فلسطين العربية منادين بإنهاء الحرب ووقف اطلاق النار

10- جامعة نورث وسترن تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل حيث أقاموا الخيام في حرمها الجامعي بضواحي شيكاغو، وأقام الناشطون الطلاب معسكرًا.

11- حتى معهد الموضة للتكنولوجيا بجامعة ولاية نيويورك العامة تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل، حيث أقاموا الخيام واحتلوا مبنى معهد الأزياء للتكنولوجيا، وهو جزء من نظام جامعة ولاية نيويورك العامة. وكان العديد منهم يرتدون أقنعة الوجه والكوفيات الفلسطينية تضامنا مع شعب فلسطين. وحملوا لافتات وأعلاما فلسطينية.

12- طلاب جامعة إنديانا بلومنجتون تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل وأقاموا معسكرًا بها ضد سياسة إسرائيل فى إبادتها لقطاع غزة

13- طلاب جامعة بنسلفانيا تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل وأقاموا معسكرًا بها يندد بإبادة الأطفال والنساء مطالبين بوقف القتال الإسرائيلى المدعم بأسلحة أمريكية

14- طلاب جامعة فلوريدا تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل وأنشأوا منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين، تسمى "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" تنادى بحق فلسطين حرة وتقرير مصيرها.

15- طلاب جامعة ولاية أريزونا تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل، ونصبوا الخيام ويلوحون بالأعلام ويحملون لافتات كتب عليها فلسطين حرة.وبوقف الحرب "

طلاب الجامعات الأمريكية يريدون وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ومنع الإبادة

يضيف الدكتور محمد خفاجى " يريد معظم المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة. صحيح أنهم يعتقدون أن الهجمات التي شنتها حماس باعتراف الطلاب بأنها كانت مروعة من وجهة نظرهم، ولكنهم يتساءلون بموضوعية: متى تتحول حرب الدفاع عن النفس التي تخوضها إسرائيل إلى الإبادة الجماعية لشعب أعزل؟ حيث قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء لا ذنب لهم "

ويشير " وكان من الطبيعى أن يتفاعل الطلاب الأمريكان باشمئزاز مع هذه الفظائع، منددين بأن تصبح غزة فرصة استثمارية لليهود والأمريكان على حساب الشعب الفلسطينى، لذا ثارت مظاهرات الطلاب فى الجامعات الأمريكية عن بكرة أبيها ضد إدارة السيد نتنياهو بسبب إبادة غزة الجماعية وهى مظاهرات واحتجاجات طلابية ليست معادية للسامية، وإنما تثير قضايا مهمة حول ما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "

الربيع الطلابي في الجامعات الأمريكية يطالب بالتوقف عن الاستثمار في الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي المساهمة فى الإبادة الجماعية لشعب فلسطين (سحب الاستثمارات من إسرائيل)

ويذكر الدكتور محمد خفاجى "يشهد العالم أجمع احتجاجات الربيع الطلابي بالجامعات الأمريكية، في احتجاج صريح صارم بالحرم الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وتشهد الولايات المتحدة نسختها الخاصة من الربيع العربي - احتجاجات الربيع الطلابي - حيث يطالبون في عشرات الجامعات بأن تنهي إسرائيل حرب الإبادة الجماعيةالتي تشنها على قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء "

ويؤكد الدكتور محمد خفاجى على نقطة بالغة الأهمية للطلاب بقوله " أن طلاب الجامعات الأمريكية ينادون بأن تتخلى جامعاتهم عن الأنشطة الأكاديمية لشركات الدفاع التي تدعم حرب تل أبيب، فالربيع الطلابي في الجامعات الأمريكية يطالبون جامعاتهم بالتوقف فورًا عن الاستثمار في الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي المساهمة في الإبادة الجماعية لشعب فلسطين (سحب الاستثمارات من إسرائيل) تضامنًا مع شعب غزة، وقد أقاموا مخيمات ليظهرون للعالم والإدارة الأمريكية بالذات، كيف فقد الناس في غزة منازلهم ويعيشون حاليا خارج الخيام بلا مأوى أو طعام! إلا الفتات، وقد سلط الطلاب الضوء على الدور الأمريكي في تمويل الصراع في القطاع الفلسطيني، إذ أن إسرائيل دمرت جميع الجامعات في غزة، فقد قتلت قوات الاحتلال الجميع بما فيها من مبانى العلم وأيضًا الأساتذة والطلاب والموظفين وأنهم يثورون لشعب فلسطين الى تخلى عنه المجتمع الدولى وأجهزة الأمم المتحدة.