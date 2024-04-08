قلعة تليفزيونية للإسلام الوسطى برعاية «المتحدة»

تواصل قناة الناس أداء رسالتها لتجدد التأكيد على دورها فى إحياء التراث وتقديم مزيج يجمع بين الأصالة والحداثة، مدفوعة بجهود فرق عمل وباحثين أثبتت من خلالهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدرتها على إحياء الرسالة الإعلامية المؤثرة بمزيد من الإجراءات العملية، التى أعادت الأجواء الروحية إلى الشاشة بمعادلة متوازنة.

المحتوى المقدم فى القناة يضمن للمشاهد الحصول على وجبة ثقافية ودينية وروحية، حيث حرصت القناة على المزج بين القديم والجديد فى محتواها، خاصة من الابتهالات الدينية، فنجد أسماءً كبيرة من ذاكرة هذا الفن مثل سيد النقشبندى، ونصرالدين طوبار، إلى جوار شباب المبتهلين الذين يسيرون على الطريق نفسه الذى سلكه الكبار.

جميع هذه الخطوات ما كان لها أن تتم سوى بحسن اختيار فرق عمل ذات قدرات نوعية من أقسام المونتاج وخبرائه بالشركة المتحدة، يدلل على ذلك دمج القناة بين المحتوى الأقرب إلى الكلاسيكية مع المقاطع الحديثة، ويشمل ذلك مقاطع أدعية لمشايخ كبار وشباب واعد فى الابتهالات والأدعية الدينية، من داخل الصرح الكبير فى دار القرآن الكريم ومسجد مصر الكبير فى العاصمة الإدارية الجديدة.

الجمع بين التقاليد القديمة والإبداع الحديث أضفى على برامج القناة طابعًا فريدًا، وجعلها قبلة للمشاهدين الباحثين عن روحانيات شهر رمضان، وهو ما يبرز دور القناة فى تقديم محتوى متنوع ومميز يلبى تطلعات المشاهدين المختلفة مع مخاطبة أغلب الفئات العمرية وتقديم رسالة وسطية متوازنة.

تحديث شامل لمكافحة الأفكار المتطرفة والحفاظ على القيم الأصيلة

تحت شعار «قناة الناس.. ما ينفع الناس»، انطلقت القناة بشكل متجدد، مع تحديث شامل فى برامجها ومحتواها، وتسعى القناة إلى أن تكون نافذة دينية تعكس الإسلام بنقائه، وتروج للفكر الوسطى، وتقاوم الأفكار المتطرفة، فضلًا عن المحافظة على منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع، بالاعتماد على العديد من البرامج لكبار رجال الدين، بداية من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والشيخ على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء فى برنامج «نور الدين».

وحرصت القناة هذا العام على درء محاولات التنظيمات المتطرفة وضع جبال من الفوارق بين الهوية الوطنية والهوية الدينية، واستخدام خطاب إعلامى يحرض على سرقة مقدرات الوطن، عبر تكفير المجتمع، من أجل فتح الباب إلى الانضمام إلى هذه الجماعات الإرهابية، بعد بث الكره فى نفوس الناس من الوطن، وهو ما نوقش بشكل مفصل فى برنامج «فكر» لتفنيد هذه الأكاذيب.

المجموعة المتنوعة من البرامج التى تقدمها قناة «الناس» تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات المشاهدين من مختلف الفئات العمرية والثقافية، مع التركيز على الجوانب الدينية والاجتماعية، وتعنى القناة بكل ما يهم الناس فى دينهم ودنياهم، وتعمل على تعزيز الوعى الدينى السليم والقيم، والأخلاق بمنهج وسطى ورشيد.

«مناجاة»: مساحة آمنة للتضرع إلى الخالق

وفى إطار تفاعلى يعكس جماليات الروحانية والاقتراب من الله، تقدم قناة الناس باقة من البرامج الروحية التى تحمل القلوب إلى عالم من الخشوع والتضرع والقرب من الله تعالى، وفى مقدمتها برنامج «مناجاة»، الذى يقدمه د. محمد مهنا.

ويعد البرنامج مساحة مفتوحة للانغماس فى لحظات الدعاء والتضرع، حيث يأخذ المشاهدين فى رحلة داخلية تعيد توجيه النفوس نحو الله بخشوع وتواضع، مما يشكل تجربة روحية مثيرة تغذى القلوب بالإيمان والتقوى.

«فتاوى الناس»: التواصل الفعال مع الجمهور والإجابة عن أسئلتهم

فى عصر يمر بتحديات دينية وفكرية، تتألق قناة الناس كمنارة تضىء درب الوسطية والعلم الصحيح. تعكس برامجها الفريدة رسالة تحارب التطرف والشذوذ الفكرى، وتبنى جسورًا من الفهم الصحيح للدين والعقيدة. وأحد أبرز برامج القناة هو «فتاوى الناس»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا مع معدلات مشاهدة تنافسية، وتميز البرنامج بمعالجة القضايا الفقهية والاجتماعية بأسلوب معتدل يقوم على أصول الفقه المعتمدة، مساهمًا فى توعية الجمهور وتقديم إجابات شافية لتساؤلاتهم.

ففى هذا الزمن الملىء بالتحديات، تظل قناة الناس واحة للعلم الصحيح والتوجيه الوسطى، تلهم الجماهير وتبنى جيلًا واعيًا يحمل رسالة السلام والتسامح والفهم الصحيح للإسلام والحياة.

«حكايات الصالحين»: نماذج حقيقية للعطاء وفعل الخيرات

من خلال برنامج «حكايات الصالحين»، تتحول الشاشة إلى مسرح لعرض قصص الصالحين، الذين رسموا صورًا بديعة للتقوى والتقرب من الله، حيث قدم البرنامج سيرًا ذاتية ملهمة تبرز قيم العطاء والتضحية والتواضع، مما يجعله فرصة ممتعة للتأمل والاستفادة الروحية، فى هذه الأوقات الصعبة والمليئة بالتحديات، لتستمر قناة الناس فى تقديم محتوى ملهم يسهم فى رفع معنويات المشاهدين وتعزيز الروحانية والاتصال الحقيقى مع الله، ما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن الهدوء والإلهام الروحى.

إعلام دينى متوازن يحفظ مكانة مصر كمرجعية للفكر المعتدل

الإعلام الدينى المقدم من خلال الرسالة المتوازنة يضمن ريادة إعلامية صاعدة، ويلعب دورًا فاعلًا فى الحفاظ على مكانة مصر كمرجعية رئيسية للفكر الدينى المعتدل، ويسعى أيضًا إلى نشر الوعى الدينى الصحيح وتعزيزه فى جميع جوانب الحياة، مع الحرص على الهوية وتعزيز الانتماء الوطنى.

قامت قناة «الناس» هذا العام بجهود ملموسة لتعزيز التنوع والتقدم فى مجال العلوم الشرعية والفكرية، حيث قدمت كوكبة متميزة من كبار العلماء، أساتذة الجامعات، وأمناء الفتوى لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا المهمة والشائكة التى تشغل الناس فى عصرنا الحالى.

الزمان والمكان والوعى.. ثلاثية المعادلة التى قدمت قناة الناس تجربة فريدة من نوعها فى نقل الشعائر الدينية والمحاضرات الدينية المهمة فى شهر رمضان المبارك، تمثلت هذه التجربة فى نقل صلوات العشاء والتراويح والفجر بطريقة مباشرة وبجودة عالية، تتخللها جلسات قراءة قرآن والصلاة على النبى، مما جعل المشاهدين يشعرون بالقرب من الله والتأثر بالأداء الروحى للصلوات، كذلك تقدم القناة تغطية مميزة لصلاة التهجد فى العشر الأواخر من رمضان، وهى الليالى المباركة التى تشهد اجتهادات كبيرة من المسلمين فى العبادة والدعاء.

«سفراء دولة التلاوة»: محاضرات الأئمة والقراء المبتعثين على الهواء

معلوم عن القراء المصريين أن أصواتهم ألهمت آلافًا من تلامذتهم على مستوى العالم، ومن هنا جاء برنامج «سفراء دولة التلاوة»، ونجحت القناة فى نقل المحاضرات والندوات الدينية للأئمة والقراء والمبتهلين المبتعثين من وزارة الأوقاف، مما أضاف قيمة عميقة لمشاهدى القناة وزاد من فهمهم الدين والتوجه الروحى، وأكد رفعة ومكانة القارئ المصرى فى العالم، وهو ما أكدته التجمعات الكبيرة خلال إقامة الصلوات. وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، نجحت قناة الناس فى تقديم محتوى دينى متميز خلال شهر رمضان، وأثبتت مرة أخرى دورها البارز فى نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز التواصل الروحى بين المشاهدين. وبتنسيق متبادل وأدوار يكمل بعضها بعضًا حرصت وزارة الأوقاف على صقل مواهب الأئمة والمبتهلين والقراء المسافرين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثّفة للأئمة والمبتعثين قبل سفرهم إلى الخارج، لتدريبهم على كيفية تصوير وتسجيل ونقل الشعائر التى يؤدونها بالخارج بجودة فائقة، لنقلها للناس فى طلة مبدعة، وليتعرف العالم على أجواء رمضان بالخارج والفعاليات والندوات الدينية لأبناء مصر المبتعثين للخارج من الأئمة والقراء والمبتهلين.

«فكر»: رسالة تنوير ترفع الوعى لدى الشباب

رسالة التنوير فى قناة الناس بجهود شركة المتحدة لم تتوقف عند حد، فانطلق برنامج «فكر» الذى يحارب الفكر المتطرف، ويرد على الشبهات بطريقة سلسة ومنهجية هادئة، وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تميز البرنامج بالعديد من العناصر التى جعلته ناجحًا فى تحقيق أهدافه، منها مشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين فى دراسة ظاهرة التطرف، ما أضفى عليه مصداقية وثقة لدى المشاهدين.

كما أسهمت اللقاءات التى جرى بثها فى توضيح أبعاد التطرف والتحريض، وتقديم الحلول العملية لمواجهته بطريقة فعّالة، ولعب الشباب دورًا بارزًا فى البرنامج من خلال مشاركتهم فى رد الشبهات وتوضيح المفاهيم الصحيحة حول الإسلام والقيم الدينية، مما أضفى بُعدًا جديدًا وشبابيًا على البرنامج وزاد من جاذبيته لدى الشباب، وبهذه الطرق، نجح البرنامج فى تحقيق أهدافه بشكل فعال، وتقديم محتوى توعوى وتثقيفى يلقى استحسانًا واسعًا من المشاهدين.

ومن هذه الأمثلة التى لاقت رواجًا كبيرًا هذا الشهر وصدى واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعى الرد على شبهة الانتماء للوطن هل هو فرض أم لا؟ للتأكيد على أن الانتماء للوطن ليس شعارات فقط، لكن لا بد من المشاركة الفعالة والعمل الجاد فى البناء، والدفاع عن الأرض والمشاركة فى أعمال تنظيف وتجميل الشوارع، ودفع الضرائب والحفاظ على المواصلات العامة والمصالح والمرافق الحيوية.