الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع الدولار.. وارتفاع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

خسر مؤشر الدولار نحو 0.20%، مسجلًا أول انخفاض أسبوعي له على مستوى الثلاث أسابيع الماضية، إلا أنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، حيث أشار أحدث تقرير صادر لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

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وجاء أغلب الانخفاض في مطلع الأسبوع عقب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي التي أشارت إلى تباطؤ طلبات الشركات. بينما ارتفع مؤشر اليورو بنسبة 0.35%، حيث تفاعل المستثمرون مع البيانات الاقتصادية الصادرة.

 

الجنيه الإسترليني

 بالإضافة إلى ذلك، صعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.99%، حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة مع مراقبتهم لتصريحات مسئولي بنك إنجلترا المتباينة، وهبط الين الياباني بنسبة 2.39%، مسجلًا رابع انخفاض أسبوعي له، ليصل إلى أدنى مستوى له في 34 عامًا، مما دفع مسؤول ياباني كبير إلى إصدار تحذيرات جديدة ضد المضاربات على الين.

 

عملات الأسواق الناشئة

أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية إلى ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 0.31%، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 8 مارس.

ارتفعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تعاملات هذا الأسبوع. 

 

الريال البرازيلي 

كان الريال البرازيلي (+1.67%) العملة الأفضل أداءً خلال هذا الأسبوع، إذ سجل أول ارتفاع أسبوعي له منذ ثمانية أسابيع مع تراجع الدولار. علاوة على ذلك، كان الراند الجنوب أفريقي (+1.56%) ثاني أفضل العملات أداءً، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ 8 مارس، حيث صرح البنك المركزي الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء بأن الطريق نحو المستوى المُستهدف للتضخم والبالغ 4.5% سيكون على الأرجح "واعرًا وطويلًا"، وهو ما قد يكون إشارة على استمرار تشديد البنك للسياسة النقدية لفترة أطول. ومن ناحية أخرى، كان السول البيروفي (-1.63%) العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تأثرت العملة بانخفاض أسعار النحاس والذهب، واللذان يمثلان غالبية صادرات البلاد.

البيزو الأرجنتيني

 وكان البيزو الأرجنتيني (-0.40%) ثاني أسوأ العملات أداءً، مدفوعًا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، حيث تظاهر عشرات الآلاف يوم الثلاثاء احتجاجًا على سياسات الرئيس خافيير التقشفية.

الدولار اليورو مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الولايات المتحدة عملات الاسواق الناشئة

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