مصاريف بـ الإسترليني.. خالد أبو بكر يوجه رسالة لوزير التعليم

استعرض الإعلامي خالد أبو بكر، شكوى أحد أولوياء الأمور، حول دفع مصروفات إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر بالجنيه الاسترليني، مطالبًا وزير التعليم بالكشف عن حقيقة إصدار إيصالات بالجنيه الإسترليني.

المصروفات المدرسية

وقال “أبو بكر” خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"،:"سيدة مصرية قالت لي إيصالات التحصيل في المدرسة بالجنيه الاسترليني".

وواصل:" وزير التعليم أمام مجالس إدارات مدارس بعينها.. مين هيقدر على التاني؟.. لو وزير التعليم مرحش المدرسة وشاف موضوع الإيصالات اللي بالاسترليني.. محدش يحاسب حد بيشتر ليه استرليني من بره".

شكاوى أولياء الأمور

وتابع:"فيه ناس في الحكومة أولادهم وأقاربهم في هذه المدرسة.. والسؤال دفعتوا بالجنيه ولا الاسترليني؟.. وجبتوه منين؟.. بقول للوزير مكن تروح المدرسة تسألهم آخر إيصالات بالمصري ولا الاسترليني".