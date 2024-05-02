تقارير دولية: تراجع أسعار الذهب.. وارتفاع جديد للنفط

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.26%، لتسجل أول انخفاض أسبوعي لها في الأسابيع الستة الماضية، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع خلال تداولات الأسبوع السابق، مع انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير دولية.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.53%لتستقر عند 89.50 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتراجع بيانات القطاع بشكل غير متوقع والتي أظهرت انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع حجم المعروض.

وأظهر التقرير الصادر عن معهد البترول الأمريكي أن إجمالي مخزونات الخام قد تراجع بمقدار 3.23 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتفقد الزيادة التي سجلتها التقارير في الأسبوع الأسبق والبالغة 4.09 مليون برميل و جاء ذلك مقابل توقعات المحللين بارتفاع يقدر بنحو 1.8 مليون برميل، وترجع المكاسب أيضًا إلى تحسن توقعات الأسواق بشأن معدل الطلب مع هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

البيانات الأمريكية

انصب تركيز الأسواق على البيانات الأمريكية الصادرة التي أشارت إلى وجود خطر الركود التضخمي، حيث أظهرت مكونات الناتج المحلي الإجمالي ومعامل انكماش مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، وذلك في الوقت الذي شهد فيه الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نموًا بأبطأ معدل له خلال عامين، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له خلال 4 أشهر.

وسيطرت المخاوف من التضخم على سوق سندات الخزانة بشكل يفوق المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات بشكل طفيف. ومع ذلك، انخفض الدولار لأنه كان أكثر تأثرًا بوجود علامات تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي، فضلًا عن تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن، مما أدى في النهاية إلى انخفاض أسعار الذهب. وارتفعت الأسهم على مستوى العالم، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة السبع " Magnificent 7" عن تحقيق أرباح إيجابية، مما عزز نمو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.