السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مبعوث الصين للشرق الأوسط: الوضع فى غزة خطير وحل الدولتين أمر حتمى

مبعوث الصين للشرق
مبعوث الصين للشرق الأوسط

قال تشاي جون، مبعوث الصين للشرق الأوسط، إنّنا نعتقد أن قمة القاهرة للسلام لديها أهمية خاصة لانعقادها في وقتها الحالي، موجهًا خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لعقده هذه القمة الهامة جدًا.

وأضاف مبعوث الصين للشرق الأوسط، خلال لقاء خاص له عبر قناة القاهرة الإخبارية على هامش قمة القاهرة للسلام، أن الوضع حاليًا في غزة خطير جدًا، فعلى المجتمع الدولي حشد قوته وبذل الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال. 

وأوضح تشاي جون، أن أهم شيء في الوقت الحالي هو وقف إطلاق النار والقتال، لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لأنه بوقف إطلاق النار والقتال يمكن أن نفكر في حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية. 

وأكد، أن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ونرى أن التأخر في إيجاد الحل للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين هو السبب الرئيسي لظهور الوضع الحالي، وفي ظل الظروف الحالية الشغل الشاغل هو وقف إطلاق النار والقتال وعدم توسيع نطاق نيران الحرب. 

وأشار مبعوث الصين للشرق الأوسط، إلى أنه في الوقت الذي نقدم فيه مساعدات إنسانية إلى أبناء شعب قطاع غزة علينا أن نتجنب حدوث كوارث إنسانية أكبر، مؤكدًا أنه على المدى الطويل نرى أن العنف والعنف المضاد لا يوجدان مخرجًا للمشكلة، وأن السبيل العسكري لا يؤدي إلا إلى دوام الصراع.

وأكد مبعوث الصين للشرق الأوسط، أن حل الدولتين أمر لم يعفُ عليه الزمن، وعلينا العودة إلى حل الدولتين واستئناف عملية السلام لتحقيق الحقوق للشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة وإقامة دولة فلسطين المستقلة، مشيرًا إلى أنه خلال جلسة القمة استمع إلى الكلمات من قبل المتحدثين، ويسعدني كثيرًا أن عودة حل الدولتين يشكل توافقا واسع النطاق بين قادة الدول.  

قمة القاهرة للسلام الصين عبدالفتاح السيسي القاهرة الإخبارية المجتمع الدولي قطاع غزة المساعدات الإنسانية حل الدولتين دولة فلسطين

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