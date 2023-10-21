رئيسة الوزراء الإيطالية: مهمة الاتحاد الأوروبى وقف التصعيد فى فلسطين

احتضنت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات والوفود، من أجل اتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

في هذا الصدد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا علي نفس الخط تجاه القضية الفلسطينية.

أضافت ميلوني، أننا علينا اتخاذ ما يلزم لوقف التصعيد وتقديم الدعم وحل القضية، وهذه مهمة الاتحاد الأوروبي، ففي النهاية نريد حلًا للدولتين، مشيرة إلى أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها.