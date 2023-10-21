ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

احتضنت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات والوفود، من أجل اتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وتستعرض "الدستور" تصريحات عدد من رؤساء ووزراء الدول العربية والعالمية، وذلك خلال كلمتهم في قمة القاهرة للسلام 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت.

ملك البحرين: اعتادت مصر أن تكون صانع السلام

ملك البحرين

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته عقد قمة دولية إقليمية نتجمع فيها من أجل السلام والخير للشعوب العربية.

وأضاف: اعتادت مصر أن تكون صانع السلام، ونحن اليوم نؤكد موقف البحرين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رئيس جنوب إفريقيا يحث الدول على الدعوة إلى عملية السلام

رئيس جنوب إفريقيا

دعا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال، إن المجتمع الدولي لديه واجب ومسئولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية وأوجه الحوار، مؤكدًا أن بلاده مهمتها ما يحدث في غزة لأن شعوبنا تثمن الشجاعة أملًا في تحقيق حريتهم ورغبتهم في إنهاء الحرب ومعاناتهم.

كما حث الدول على الدعوة إلى عملية السلام والوقوف الفوري لإرسال الأسلحة لكل من الطرفين، كما طالب حكومة الاحتلال بالعمل نحو تهدئة الصراع الذي طال أمده لعقود زمنية طويلة.

الرئيس الفلسطيني يوجه الشكر للرئيس السيسي ويؤكد: لن نرحل عن أرضنا

رئيس فلسطين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مجلس الأمن لتحمل مسئولياته بحماية الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، واعتراف باقي دول العالم بها، والذهاب إلى مؤتمر دولي لتحقيق هدف السلام المنشود.

ووجه "عباس" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة لعقد القمة واستضافتها، كما شكر جميع القادة والزعماء المشاركين، وكل من يقدم يد العون في هذه الظروف التي وصفها بالصعبة والمصيرية.

وأكد الرئيس الفلسطيني في ختام كلمته بقمة القاهرة للسلام: "لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا".

رئيس قبرص: دائرة الصراع ستؤدي للمزيد من الأزمات الأخرى بين الشعوب

رئيس قبرص

طالب رئيس قبرص نيكوس خريستوزوليديس بضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دائرة الصراع هذه ستؤدي للمزيد من الأزمات الأخرى بين الشعوب.

وقال خريستوزوليديس، إنه تجب الدعوة إلى إحلال السلام محل الحرب، للدفاع عن أرواح المدنيين وسط غياب الحلول السياسية، مؤكدًا أن الصراع الحالي يمثل تهديدًا للأمن الدولي بأكمله.

كما وجه الرئيس القبرصي الشكر إلى مصر والأردن على مجهودهما لوقف إطلاق النار ومحاولات حل القضية الفلسطينية.

رئيس وزراء اليونان: ندعم عملية السلام على أساس حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

رئيس وزراء اليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المستقبل الذي نرغبه لهذه المنطقة هو "مستقبل السلام المستدام"، وهو ما لا يمكنه أن يتحقق سوى بدعم عملية السلام على أساس حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضاف ميتسوتاكيس: "علينا جميعًا أن نتفق على استبعاد أي تدخلات عسكرية، لأن الحل السلمي هو دائمًا الأفضل والأبقى".

المغرب يؤكد استعداده بالتنسيق مع مصر والشركاء فى تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية بغزة

ناصر بوريطة

شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تمسك المغرب لتحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب.

وقال بوريطة، إن "المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس بن الحسن، متمسكة بخيار السلام وأهمية تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب، وهي اليوم تؤكد استعدادها للتنسيق مع مصر وجميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن".

وزيرة الخارجية اليابانية: ندعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولًا إلى حل الدولتين

وزيرة الخارجية اليابانية

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إن بلادها تدعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولًا إلى حل الدولتين

وأضافت، أن التحدي الآن هو التعامل مع الموقف الإنساني لمليون شخص في غزة يعانون من نفاد المؤن، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مليون شخص في غزة يعيشون في أصعب الحالات الإنسانية.

وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أنه يجب الالتزام بقواعد القانون الدولي وإنهاء التوتر في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وزيرة خارجية كندا: نقدر موقف مصر من أجل الوساطة وتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزيرة خارجية كندا

أكدت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي أن بلادها تقدر موقف مصر من أجل الوساطة وتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى مخاوف كندا من تدهور الأوضاع في غزة.

ودعت وزيرة خارجية كندا، إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع، والعمل على تسهيل الإجراءات؛ لضمان وصولها للجانب الفلسطيني، موضحة أن رئيس الوزراء الكندي أعلن عن تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من أجل توصيل المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم منظمات الأمم المتحدة في المنطقة؛ حتى تتمكن من تقديم كل الدعم اللازم من أجل الإبقاء على الحياة.