"تعليم الإسكندرية": عصا إلكترونية لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية لرصد الأجهزة الذكية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية قد أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، موجهًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

عصا إلكترونية بامتحانات الشهادة الإعدادية

وعقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وأعلن أنه سيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

104 طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام (384) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وأوضح أبو زيد، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

وأكد أبو زيد، أنه تم التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية، وتوفير الأثاث اللازم، لافتًا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

كما كلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الإلتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

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