الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل قرار وقف استيراد الإطارات الخارجية لـ"التوك توك"

الإطارات الخارجية
الإطارات الخارجية لـ التوك توك

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024 بوقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمركي، وذلك حتى تاریخ 31/12/2024.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها، وعلى القرار الوزارى رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٤ في شأن وقف استيراد المركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك) والدراجات النارية عدا (التروسيكل) وشاسيهاتها وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 533 لسنة ۲۰۲۱ في شأن وقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 23/5/ 2024؛ وللصالح العام، قــــــــرر: 

(المادة الأولى) يوقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمركى (٤۰۱۱۱۰۱۰) وذلك حتى تاریخ 31/12/2024، ولا يسرى هذا القرار على الحالات الآتية:

 1 - ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به.

2 - ما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به. 

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ اليوم التالى لنشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

صدر فى 23/5/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح.

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