السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ماذا فعلت "سيدة قنا" للهروب من جريمة قتل زوجها؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تحريات المباحث الجنائية، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، تفاصيل واقعة مقتل شاب على يد زوجته في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهمة انهالت تضرب زوجها بقطعة حديدية على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولجأت إلى حيلة لإبعاد الشبهات عنها وعدم كشف جريمتها؛ بحمل الجثة ورميها من أعلى سطح منزلهما- عش الزوجية - في قرية الشيخ علي بمركز دشنا.

كانت البداية عندما تلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يُفيد بورود بلاغ بمصرع شاب متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من علو بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "ح.زم.م"، يبلغ من العمر 30 عامًا، قامت زوجته بإلقائه من أعلى منزل الزوجية بقرية الشيخ على شرق بمركز دشنا، تم القبض على المتهمة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر المحضر، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

قنا امن قنا محافظ قنا محافظة قنا حادث دشنا

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