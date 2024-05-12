محافظ قنا يشدد على تطبيق المواصفات الفنية والقياسية بأعمال الرصف

وجَّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمكتبه، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة، لمراجعة أعمال رصف طريق المستشفي العام بمدخل مدينة أبوتشت والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، وذلك استجابة لشكوى المواطنين أثناء جولته الثلاثاء الماضى بأبوتشت.

وأوضح محافظ قنا أن الطريق يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة بطول 1.300 متر، حارتين، بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، مشددًا على أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة ومتابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأكد أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته معايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتًا إلى متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات «الرصف – الكهرباء- مياه الشرب والصرف الصحى- الغاز- الاتصالات»، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.