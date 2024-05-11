وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ قنا يعقدان لقاءً موسعًا مع قيادات وعمال "مصر للألومنيوم"

عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لقاء موسعًا مع قيادات وعمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي خلال زياته المجمع، بحضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، والنائب سيد المنوفى، والنائب فتحي قنديل، والنائب حمادة الجبلاو، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.



وقال وزير قطاع الأعمال، إن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويره وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج به، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على المرضى قدما في تقديم جميع أوجه الدعم لهذا الصرح الصناعى العملاق؛ للحفاظ عليه ودفعه نحو الاستمرارية والريادة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.



واستمع وزير قطاع الأعمال، ومحافظ قنا إلى عرض تقديمي حول مجمع مصر للألومنيوم ونتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح المحققة للعام المالي 2023/2022 نحو 3.6 مليار جنيه ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح، وفقًا للنتائج الأولية للعام المالي 2024/2023 نحو 5 مليارات جنيه.

وأكد الدكتور عصمت، أن ما حدث فى شركة مصر للألومنيوم قصة نجاح وتحد حقيقية يجب البناء عليها لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة باستراتيجية العمل فى إطار دعم الدولة الدائم والمستمر للصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الخاص وتطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، وحصلت الشركة على شهادة "EN ISO:14001" أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن، وحققت الشركة التوافق فى الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجاتها المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وفى هذا السياق تسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار فى التصدير.

وفى بداية كلمته رحب محافظ قنا بالسيد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن حضور الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم ضمن زياراته الميدانية الأولى، يؤكد اهتمام الدولة بهذه الصناعة، ودورها فى دعم الاقتصاد القومى، وكذلك اهتمام الدولة بهذا المصنع؛ لأنه يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، مؤكدًا أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجًا فريدًا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة؛ نظرًا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحًا اجتماعيًا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم، كما أنه يحقق اكتفاءً ذاتيًا في الخدمات.