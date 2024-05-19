الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا: 102 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الحالي

محافظ قنا
محافظ قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل تم تمويل عدد 2144 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 102 مليون و44 ألفا و108 جنيهات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.


وأضاف عبد الباقي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 31 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 46 مليونا و321 ألفا و223 جنيها، وفرت 501 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2113 مشروعا بتمويل قدره 55 مليونا و722 ألف و885 جنيها، وفرت 3559 فرصة عمل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا المشروعات

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