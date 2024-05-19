محافظ قنا يوجه بتقديم جميع سبل الدعم للمستثمرين

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا عاجلًا مع مسؤولى شركة الكهرباء بقنا في استجابة لشكوى مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد بالمنطقة الصناعية بـ"كلاحين" قفط بخصوص بعض المشكلات التى تواجههم من أعطال الكهرباء لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور د.حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية والمهندس أحمد سمير البري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمصنع. وممثلى شركة الكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا لشكواي المصنع وجه علي الفور مسئولي شركة الكهرباء بدراستها وحلها في اسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.

وحرص محافظ قنا منذ توليه مهام منصبه على تقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.