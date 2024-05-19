الإثنين 20 مايو 2024
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حركة تنقلات لعدد من رؤساء الوحدات المحلية والقروية بقنا

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، قرارًا حمل رقم 277 لسنة 2024 بشأن ندب ونقل وإلغاء نقل عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة.

تضمن القرار إلغاء نقل الدكتور قدرى كامل الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ويعود لعمله الأصلى بديوان عام المحافظة، وندب الدكتور علاء محمد شاكر، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

ونقل ياسر أحمد حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ونقل خالد بهيج يحيي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وتضمن القرار نقل حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

اللواء اشرف الداودي حركة تنقلات الوحدات المحلية والقروية بقنا الدكتور قدرى كامل الشعيني مدينة أبوتشت مدينة نقادة

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