الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق 88 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بـ مراكز ومدن محافظة الغربية، تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازيةللحد من انتشار الفيروسات، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المحافظ أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 88 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، وكذلك للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ58 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وتستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

وعلى صعيد أخر، أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مسائية لمتابعة الموقف التنفيذي لـ5 مشروعات رصف وتطوير بمركز ومدينة طنطا، مؤكدًا أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم والمقامة على مساحة 14 فدانًا، وتهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

لوحدات المحلية بـ مراكز ومدن محافظة الغربية قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق القيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية تستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية حفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها

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