الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبوالغيط يدعو لوضع خطة عاجلة لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية المقدمة من فلسطين

أبو الغيط
أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن إسرائيل تحاول تنفيذ مخططات التطهير العرقي وأوهام الانفراد بالأرض الفلسطينية.

وقال خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز: أدعو إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين، والتي تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية كافة.

إسرائيل مخططات التطهير العرقي الارض الفلسطينية فلسطين الأراضي الفلسطينية

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