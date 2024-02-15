أستاذ استثمار: مصر والبرازيل تسعيان لدعم الأسواق الحرة والدمج الاقتصادى القوى

تحدث محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، عن العلاقات المصرية البرازيلية الاقتصادية والسياسية.

وقال، خلال مكالمة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن العلاقات المصرية البرازيلية ممتدة وتجاوزت الـ100 عام، والدولتان متشابهتان في الظروف الاقتصادية والسياسية، فضلا عن ذلك هما مشتركتان في مجموعة بريكس، لافتا أن هذا اللقاء جاء تتويجا للعلاقات المصرية البرازيلية.

وأضاف أن الكلمة المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم، أكدت قوة العلاقات بين البلدين، ولا سيما في ضوء حاجة الدولتين إلى بعض منتجات الدولة الأخرى، منوهًا أنه سيكون هناك تعاون بين دول بريكس وتنمية التجارة الخارجية بين الدول بالاعتماد على تخفيض الدولار، سواء روسيا أو الصين أو البرازيل وغيرها، فجميعها متشابه في المعاناة من التضخم، وأنه لا وسيلة إلا أن يتم التبادل بين الدول داخل مجموعة بريكس.

وأشار إلى أن حركة التجارة بين مصر والبرازيل مستمرة، حتى وإن كانت لا ترقى لطبيعة الشعبين، وهناك موارد ثابتة يزداد حجم تجارتها لأكثر من 4 مليارات دولار سنويا، فى الحبوب، وخاصة القمح بجانب الفواكه والحديد، لافتًا أن الدولتين تسعيان إلى الأسواق الحرة والدمج الاقتصادي القوي.