الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يا جاحدة".. محمد عدوية يطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

محمد عدوية
محمد عدوية

طرح النجم محمد عدوية، أحدث أغنياته الجديدة تحمل اسم "ياجاحدة"   والاغنية كلمات أحمد مرزوق و الحان وتوزيع محمد القماح وهندسة صوتية خالد رؤوف، وذلك علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر أغنية يا جاحدة، ثاني أغاني ألبوم عدوية الجديد بعد أغنية "تعرف عني ايه" والتي طرحها مؤخرا وحققت رواجا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث البومات محمد عدوية

وروج مؤخرًا محمد عدوية بوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، والالبوم انتاج شركة كلمة لصاحبها ياسر حسنين ومسئول إعلامي يارا احمد وسوشيال ميديا إبراهيم العمري، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.

كما طرح محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم .

آخر أغنيات محمد عدوية 

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

https://fb.watch/m3bFdlXOen/?mibextid=2Rb1fB

التواصل الاجتماعي الفيديوهات الشهير يوتيوب النجم محمد عدوية تعرف عنى إيه محمد عدوية يا جاحدة

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