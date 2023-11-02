السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة ربة منزل بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالسرقة بالاكراه.

بلاغ بسرقة ربه منزل بالاكراه

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7982 لسنة 2023 جنايات، إلى أنه حال استقلال المجني عليها "ن.م.إ" ربة منزل دراجة بخارية توكتوك عند عودتها لمسكنها قام المتهم " خ.ح.م" بائع خضروات، بإشهار سلاح أبيض مطواة مما بث الرعب في نفسها واستطاع سرقة مبلغ مالي منها وفر هاربا.

تم القبض على المتهم

تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.