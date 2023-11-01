الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالسرقة بالإكراه وحيازة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالعاطى مسعود شعلة، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، عما نسب إليه عن التهم الأولى والثالثة والرابعة، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، عما نسب إليه عن التهمة الثانية، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة وإحراز مخدر بقصد التعاطي، والتعدي على المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ع.إ.ع" سائق بالطريق العام، استوقفه المتهم "م.ا.م" عامل، محاولًا انتزاع مبلغ مالي منه، فمنعه، فأشهر المتهم سلاحًا أبيض "مطوة" وأمسك بعصا خشبية تصادف تواجدها أرضًا، واستخدمها في التعدي عليه، فأحدث إصابته في الكتف والظهر، محاولًا سرقة المبلغ المالي، فاستعان المجني عليه بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وحال مرور قوة أمنية من القسم، أبصرت المتهمين متحفظين على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وحافظة تبغ تحوي قطعتين لمخدر الحشيش.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه، والمخدر المضبوط للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية السلاح الأبيض السرقة إحراز مخدر حيازة سلاح أبيض

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