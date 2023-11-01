المشدد 6 سنوات لعامل بتهمتى السرقة بالإكراه وحيازة مخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم عامل بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب إليه عن التهم الأولى والثالثة والرابعة، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، عما نسب إليه عن التهمة الثانية ومصادرة المخدر المضبوط،والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالسرقة وإحراز مخدر بقصد التعاطي والتعدي علي المجني عليه وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالعاطى مسعود شعله، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ بسرقة شخص بالإكراه

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 12544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة القسم.

المتهم أشهر سلاح أبيض

كشفت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "ع.إ.ع" سائق بالطريق العام، استوقفه المتهم "م.ا.م" عامل، محاولا انتزاع مبلغ مالي منه، فقام بمنعه فأشهر المتهم سلاح أبيض مطوة وأمسك بعصا خشبية تصادف تواجدها أرضا واستخدمها في التعدي عليه، فأحدث إصابته في الكتف والظهر محاولا سرقة المبلغ المالي فاستعان المجني عليه بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وحال مرور قوة أمنية من القسم، أبصرت المتهمين متحفظين علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض وحافظة تبغ تحوي علي قطعتين لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه، والمخدر المضبوط للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 786 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث،يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "إ.ا ال" بائع خضروات، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما في ذلك دارجتة البخارية فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 2 طربة حشيش، وبتفتيش الدراجة البخارية عثر أسفل المقعد علي جوال بلاستيكي يحوي علي عدد 38 طربة حشيش، وبتفتيشه شخصه عثر علي هاتفين محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لتسهيل عملية الترويج، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.