المشدد 6 سنوات لبائع متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 786 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم " إ.ا ال" بائع خضروات، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما في ذلك دراجته البخارية فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 طربة حشيش، وبتفتيش الدراجة البخارية عثر أسفل المقعد علي جوال بلاستيكي يحوي على 38 طربة حشيش وبتفتيشه شخصه عثر علي هاتفين محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لتسهيل عملية الترويج، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.