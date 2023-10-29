10 سنوات لصاحب مركز سيارات للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان بمعاقبة صاحب مركز سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالى قدرة 50 ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 11639 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

المتهم حاز 12 طربه حشيش

كشفت التحريات قيام المتهم " م.م.ا" صاحب مركز سيارات، بمزاولة نشاط فى الاتجار بالمخدرات، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة، وبانتزاعها من يده وفضها، تبين بداخلها عدد 12 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، غرامة مبلغ 100ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار سامح سعيد سمك.

ترجع احداث الواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وتحرر محضر رقم رقم 1484 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان.

كشفت التحقيقا قيام المتهم "ر.ا.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش، واستصدرت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إذن بضط المتهم وتفتيشه وأثناء تواجده في أحد الطرق العامة مستقل دراجة نارية ويحمل جوال بلاستيكي، تم القاء القبض على المتهم وبتقتيش الجوال بحوزته تبين أنه يحوي علي 200 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقر المتهم وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.