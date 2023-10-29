الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لسيدة أدخلت مخدرات لزوجها المسجون بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه ؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 34180 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت النيابة، إخطارا يفيد بضبط المتهمة أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لزوجها المحبوس.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء القيام بمتابعة دخول الزيارات للمسجونين وبتفتيش المأكولات إدريا بحوزة المتهمة " ا.ش.ا" ربة منزل، أثناء زيارتها لزوجها المحبوس على ذمة قضية جنايات تابعة لقسم أول المنتزه، عثر بداخل تلك المأكولات على 100 قرص مخدر تبين أنهم لعقار البنزهسكول، وقطعة حشيش مخدر فتم ضبطها.

بمواجهتها أقرت بإحراز المواد المخدرة المضبوطه بقصد إدخالها لزوجها المحبوس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة.

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