الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق فى النزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فتحت نيابة النزهة، اليوم الإثنين، التحقيق مع طالب دهس شخصًا أثناء عبوره الطريق بمنطقة النزهة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على طالب دهس أحد الأشخاص حال عبوره الطريق فى النزهة وتسبب فى وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص متوفيًا إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بمحافظة القاهرة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دهس النزهة النيابة العامة قسم شرطة النزهة سيارة مجهولة الإجراءات القانونية

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