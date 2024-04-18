"قعدة كيف".. كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية فى مصرف بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية ترتدي ملابسها الداخلية ومغطاة بملابسها داخل بطانية بمصرف أمام قرية كفر الشيخ هلال فى شهر مارس الماضي، ليتبين قيام شابين بالتخلص من جثمانها بعد وفاتها حال تواجدها رفقتهم بجلسة تعاطي مواد مخدرة وخشية افتضاح أمرهما قاما بالتخلص منها بإلقائها في المصرف.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من أهالي قرية كفر الشيخ هلال بالعثور على جقة طافية لسيدة مجهولة بمياه المصرف المار أمام القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر بقيادة الرائد رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، وجرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين ان الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدي ملابسها الداخلية ومغطاة بملابسها عبارة عن "عباءة-سترة علوية- غطاء رأس" جميعهم داخل بطانية ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية والجثة فى حالة تحلل جزئي وعثر بحوزتها على متعلقات شخصية عبارة عن "دبلة- انسيال" ولم يتعرف عليها أحد من الأهالي.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر العام انتداب الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفاه ليان مابها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها وأخذ العينات الحشوية لفحصها وتحليلها وانتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجمان ورفع بصماته واتخاذ إجراءات النشر.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر للوصول الى أهلية المتوفاة والمتورطين فى ارتكاب الواقعة.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد هويتها وتدعى "إسراء.أ.م.أ.ب"،31 عاما، بدون عمل ومقيمة دائرة قسم المرج محافظة القاهرة، ولها محل إقامة آخر بقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر.

باستدعاء أهليتها كلا من والدتها 67 عاما، ربة منزل، وزوجها 40 عاما عاطل ومقيم قرية كفر الشيخ هلال وحاليا بدائرة قسم المرج تعرفا على الجثمان.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء التخلص من جثمانها والقاءه بمكان العثور عليه كلا من: "محمد.ا.س.ط"، 39 عاما، صاحب محل هواتف محمولة، و"محمود.أ.م.خ"، 20 عاما، عامل بكافتيريا ويقيمان قرية كفر الشيخ هلال دائرة مركز ميت غمر.

بتقنين الإجراءات جرى ضبطها وبمواجههما أفرا واعترفا أنهما كانا يتعاطيا المواد المخدرة بالقرية محل إقامته وبرفقتهم المتوفاة وحال قيامها بتناول جرعة زائدة حدثت لها إعياء وتوفيت فى الحال وخشية افتضاح أمرهما قاما بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور عليها.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.