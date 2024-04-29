الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طعنها أمام أطفالهما.. ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته، بعدما تسلل لمنزل والدتها قبل صلاة فجر أمس الأحد، انتقاما منها لوجود خلافات أسرية وتركها لمنزل الزوجية، وقام بطعنها 8 طعنات قاتلة ولم يتركها إلا وهي جثة هامدة وفر هاربا.

تلقي بلاغ الواقعه 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل ربة منزل  بعد تعدى زوجها عليها بسلاح أبيض.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل" ب.ا" 32 سنة، ربة منزل، بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أمام والدتها وأطفالهما، بسبب خلافات أسرية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

الغربية ضبط الزوج المتهم قتل زوجته لوجود خلافات أسرية 8 طعنات قاتلة

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