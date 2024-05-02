الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة نجار سقط من الطابق السادس فى العمرانية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت نيابة غرب الجيزة الكلية بدفن جثة نجار لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بمنطقة العمرانية بعد ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

كانت شهدت منطقة العمرانية بالجيزة مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق السادس من الشقة محل سكنه عقب اختلال توازنه بدائرة قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة نجار في عقده الخامس، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفي بشرفة الشقة محل سكنه بالطابق السادس اختل توازنه وسقط متوفيًا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدفن جثة نجار بمنطقة العمرانية سقوطه من الطابق السادس ورود تقرير الصفة التشريحية

مواد متعلقة

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات بالقليوبية

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

"مذبحة دار السلام".. تفاصيل اعترافات طالب الهندسة بقتل والديه وشقيقه وصديقه

عاجل.. الاحتلال يقتحم عرابة وفحمة جنوب جنين الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين