التصريح بدفن جثة نجار سقط من الطابق السادس فى العمرانية

صرحت نيابة غرب الجيزة الكلية بدفن جثة نجار لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بمنطقة العمرانية بعد ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كانت شهدت منطقة العمرانية بالجيزة مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق السادس من الشقة محل سكنه عقب اختلال توازنه بدائرة قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة نجار في عقده الخامس، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفي بشرفة الشقة محل سكنه بالطابق السادس اختل توازنه وسقط متوفيًا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.