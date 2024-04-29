كشف غموض العثور على جثة عامل بالدقهلية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على جثمان شخص عثر عليه مقتولا في 2 أبريل الماضي، وملقى به بطريق فرعي بين قريتي "ميت زنقر - كفر دميرة الجديد". وتبين أن مسجلين خطر قاموا بالتخلص منه حال محاولتهم سرقته بالإكراه وإطلاق النار عليه من فرد خرطوش قبل أن يفروا هاربين.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا في 2 إبريل الماضي من أهالي قرية ميت زنقر بالعثور على جثمان لأحد الأشخاص على الطريق الترابي بين قريتي "ميت نقر- كفر دميرة الجديد".

تحريات رجال المباحث

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين ان الجثمان لشخص يدعى" محمد.أ.ع.س"، 50عاما، عامل مقيم قرية ميت زنقر يرتدي كامل ملابسه وبه إصابات عبارة عن رش خرطوش بالصدر والرقبة والكتف الأيمن.

وعثر بحوزته على بطاقة الرقم القومي وهاتفه المحمول وسلاح أبيض مطواة ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات أخرى.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بالمنصورة، للوصول الى مرتكبي الواقعة وكشف غموضها.

وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من:"فتحي.إ.أ.ط"،27 عاما عاطل ومقيم قرية الناوية مركز سمنود محافظة الغربية وسبق اتهامه في 17 قضية "سرقة بالإكراه - سرقة دراجة نارية - ضرب وسلاح ناري- مخدرات وسلاح ناري"، آخرهم القضية رقم 3135 لسنة 2023 جنايات مركز سمنود مخدرات وسلاح ناري،"هلال.ع.ع"،27 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية طليمة مركز سمنود بمحافظة الغربية والسابق اتهامه في قضية مخدرات آخرهم القضية رقم 2664 جنايات مركز سمنود "مخدرات".

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهمان والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة وبإرشاد الأول جرى ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن "بندقية خرطوش" ماركة شوت جن و4 طلقات من ذات العيار.

بمواجهتهم اقرا واعترفا بتقابلهم مع المجني عليه بالطريق المشار إليه حال استقلالهم دراجة نارية دون لوحات معدنية قيادة المتهم الأول وحاولوا سرقته بالإكراه إلا أن المجني عليه حاول مقاومتهم، فبادر المتهم الأول بإطلاق عيار ناري تجاهه من البندقية الخرطوش محدثا اصابته التي أودت بحياته دون سرقة شيء.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.