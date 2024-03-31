تشاما نجم سيمبا بعد الهزيمة من الأهلي: فرصتنا قائمة (خاص)

تحدث الدولي الزامبي كلاتوس تشاما، نجم فريق سيمبا التنزاني، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر سيمبا أمام الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتواصل "الدستور" مع اللاعب الزامبي الذي تحدث عن مباراة الذهاب وحظوظ فريقه في مواجهة العودة.

وقال تشاما " قدمنا مباراة جيدة للغاية، سيطرنا على مجريات الأمور وأتيحت لنا الكثير من الفرص لكن الحظ لم يحالفنا، وتألق حارس الأهلي حرمنا من تسجيل هدف كان سيسهل علينا الأمور كثيرًا".

وأضاف " سعيد بأداء فريقي أمام بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، أعتقد أننا أثبتنا قدراتنا على منافسة الفريق الأفضل في القارة".

وأتم تصريحاته قائلا " لم نرمي المنديل بعد، فرصتنا مازالت قائمة وسنقاتل في مباراة القاهرة من أجل تصحيح الأوضاع وحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.