تفاصيل جلسة كولر الأخيرة مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة إنبى فى الدورى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة إنبي، بدأ محاضرته بالإشادة بلاعبيه بعد التأهل لنصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ20 فى تاريخ القلعة الحمراء علي حساب سيمبا التنزاني

وأكد المدير الفني في جلسته أن مباراة الفريق في الدوري سوف تشهد العديد من التغيرات في التشكيل ومنح الفرصة لكل لاعب ملتزم بالتعليمات الفنية خلال التدريبات.

وأضاف كولر لا أنكر سعادتى بالتأهل لنصف النهائى والأداء سوف يتحسن ولكننا نعانى سوء حظ للإصابات المتكررة وغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لن يكون مؤثرًا بالنسبة لنا وأي لاعب في المباراة سيكون له دور أساسي.

وشدد المدير الفني للأهلي، خلال حديثه، على ضرورة التركيز في مباراة إنبي لأنها صعبة في ظل نتائج الفريق الجيدة مؤخرًا ولا بد من عمل ألف حساب لتلك المباراة.

من جانبه استقر مارسيل كولر، المدير الفني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء المكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي عمركمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيق وفي وسط الملعب عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم موديست.

مران الأهلى.. تدريبات منفردة لـ«معلول»

كان علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خاض تدريبات منفردة مساء أمس على هامش ‏مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم ‏على استاد القاهرة.‏

وأدى معلول تدريبات استشفائية مساء أمس بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة ‏السادسة عشرة للدوري الممتاز.‏

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، قد طالب لاعبيه بضرورة غلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد تخطي سيمبا التنزاني ‏بثلاثية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والعودة والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.