اليوم.. "نور النبوة" أولى أمسيات المسرح القومى فى رمضان

يفتتح البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح أمسية "نور النبوة" فى العاشرة من مساء اليوم بالمسرح القومى بالعتبة، وتستمر حتى 19 مارس الجارى.

"نور النبوة" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان د.أيمن الشيوي، وهى ضمن مجموعة من الأمسيات الدينية التى ستقيمها الفرقة خلال شهر رمضان الكريم.

البطولة للفنانين "ناصر سيف، منال سلامة، أحمد أبو عميرة"،بالاشتراك مع فرقة بصمة بقيادة المنشد الديني الفنان أحمد حسن، ديكور مي كمال، تأليف الشاعر محمود حسن، إخراج محمد الخولي.