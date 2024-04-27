السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

خالد الصاوى: أحتفظ بأرشيفى منذ 35 عامًا والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي، إنه تحمس للمشاركة في مشروع توثيق أرشيف الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوثيق أرشيفه الفني الممتد على مدار ٣٥ عامًا.

وأكد الصاوي، أن العالم كله يسعى للتقدم إلى الأمام، والتفاعل مع التكنولوجيا موجود منذ سنوات وهو أمر ضروري.

 

 خالد الصاوي
 خالد الصاوي


وأوضح، أن حياة الفنانين معتمدة على الصور والفيديوهات وتوثيق أرشيفهم الفني، وكيف تم استقبال أعمالهم من قبل الجمهور والنقاد.

 

واستطرد قائلا: "من يوم ما طلعت بقالي ٣٥ سنة، بشتغل ممثل وأحتفظ بكل الجرائد والمجلات وشرائط عفا عليها الزمن".

 

وأشار إلى أنه كان يحاول أرشفة عمله باستخدام التكنولوجيا لكن مشروع الرقمنة والذكاء الاصطناعي يخدم هذا الهدف بشكل جيد.

خالد الصاوي


تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة  لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

 

واتفق عدد من الفنانين، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.


يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

 

خالد الصاوي الفنانين أحمد زاهر إلهام شاهين التراث الفني بسمة توثيق أرشيف

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