السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل استعراضي كوميدي.. نشاط فني لـ منة شلبي بالسينما والتلفزيون

الفنانة منة شلبي
الفنانة منة شلبي

تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد غيابها الفترة الماضية عن الساحة، حيث تشارك في أكثر من عمل فني سواء بالسينما أو التلفزيون.

 

وتعاقدت منة، على مسلسل كوميدي استعراضي ولم يستقر صناعه على اسمه النهائي حتى الآن، حيث أعلن السيناريست تامر حبيب عن تعاونه معها في إحدى المداخلات الهاتفية بأحد البرامج، مؤكدا أنه ينتمي لنوعية المسلسلات الاستعراضية ومكون من 8 حلقات، ليقدمها بشكل جديد ومختلف.

 

وانتهت خلال الأيام الماضية من تصوير فيلم “الهوى سلطان” الذي تقوم خلاله بدور البطولة النسائية أمام الفنان احمد داوود، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسرى، وتقدم منة شلبى خلاله شخصية موظفة في في إحدى المصالح الحكومية. 

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتوشيق إذ تجسد منه دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

 

كما تشارك منة شلبي في بطولة فيلم “فرقة الموت” أمام الفنان أحمد عز،  والمقرر طرحه بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، آسر ياسين، عصام عمر، رشدى الشامى، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تـأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء.

 

من جهة أخرى، يعرض حاليا لمنة شلبي مسلسل “تغيير جو” وتدور أحداث المسلسل، في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات.


وتظهر منة شلبي بشخصية “شريفة” مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تمامًا عندما تضطر للسفر إلي خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة.

 

وتقع شريفة في ورطة غير متوقعة، وتتحول رحلتها القصيرة لبيروت إلى مغامرة غير معروف نهايتها ومليئة بالمفاجئات التي تؤثر فيها وتفتح أعينها على اختيارات حياتية مختلفة عما اعتادت عليه، خاصة حين تتعرف على أستاذ التاريخ الذي يُغير مسار حياتها.

الفنانة منة شلبي منة شلبي مسلسل كوميدي استعراضي الهوى سلطان فرقة الموت تامر حبيب

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