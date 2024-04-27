أحمد دسوقي لـ"الدستور": "فراولة" أول تجربة بالدراما التلفزيونية.. ونيللي كريم متميزة

قال المنتج أحمد دسوقي، إن مسلسل "فراولة" الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية، لافتًا أنه سعيد بردود الأفعال القوية التي تلقاها العمل خلال موسم رمضان المنقضي، سواء من الجمهور أو النقاد، مؤكدًا أنه ليس بجديد على النجمة نيللي كريم التي تتأنى في اختيار أعمالها وتحرص على تغيير أداءها وأدوارها بصفة مستمرة وهو سر حفاظها على نجوميتها.



وأضاف "دسوقي" لـ الدستور، أن ما زاده سعادة هو حصد نيللي كريم على لقب أفضل ممثلة في أكثر من استفتاء بتصويت الجمهور ومن ضمنهم استفتاء بالوطن العربي كأفضل ممثلة كوميدية، لافتًا انه استمتع بتجربة مسلسلات الـ 15 حلقة التي يراها تجربة فريدة من نوعها وبها متعة للجمهور بسبب تركز الأحداث والابتعاد عن فخ المماطلة او الملل ان لم تكن الأحداث تتحمل 30 حلقة.



وعن تعاونه مع الشركة المتحدة، أكد أن المتحدة للخدمات الإعلامية تعتبر أكبر وأهم شركة للإنتاج والتوزيع في العالم العربي، لافتًا انه سعيد جدًا بهذا التعاون وتحديدًا مع عمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع، وعماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج الدرامي الذي يعتبره شرف وفخر كبير، حيث وجد منهم اهتمام دقيق منذ بداية التحضير للعمل ودعم كبير حتى نهاية تسليم أخر حلقة، ووصفهم بالالتزام وسرعة في الرد على أي تساؤلات خاصة وانه أول تجربة له في عالم الدراما التلفزيونية.

وأشار إلى انه يتمنى تكرار تجربة التعاون مع الشركة المتحدة التي تتصف بالخبرة الكبيرة واعضاءها المحترفين الذين يعون لما يفعلون جيدًا وويستطعون انتاج درامي مميز ومختلف على مدار العام، موجهًا لهم تحية وشكر لما بدر منهم خلال التعاون المشترك معهم اثناء تصوير العمل.

