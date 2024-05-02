قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "الحب كله" بطولة إلهام شاهين

تعود الفنانة إلهام شاهين للسينما بعد غياب لأكثر من 4 سنوات منذ عرض فيلم "حظر تجول" عام 2020، من خلال فيلم "الحب كله" الذي تعكف على تحضيراته لانطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشاركها البطولة نخبة من الفنانين.

ويجري صناع فيلم "الحب كله" جلسات عمل مكثفة للاتفاق على كل تفاصيل الفيلم وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل؛ ليعلنوا عن القائمة الكاملة لأبطال الفيلم خلال الفترة المقبلة، على أن ينطلق التصوير خلال شهر مايو الجاري، ومن الفترض البدء خلال أسبوعين.

ويتضمن العمل قضايا اجتماعية ويسعى الأبطال لطرح حلول ترضي جميع الأطراف، وتدور أحداثه في يوم واحد، من خلال شخصية (أم)، تريد أن تصنع لنجلها حفل زفاف مميزا، لكن يحدث العديد من المواقف والمفارقات، وتدور أحداثه في أروقة الحواري المصرية، وتظهر خلاله إلهام شاهين بشخصية شعبية ويقدم أحمد فتحي دور نجلها، وتشارك حورية فرغلي في بطولة العمل، ومن تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

جدير بالذكر أنه قدمت إلهام خلال أحداث ألفريدو شخصية سوسو وهي مريضة ألزهايمر، مما يوقعها في العديد من الأزمات، والعمل مكون من 10 حلقات، عُرض على قنوات ON، وشارك في بطولته أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، إنجي كيوان، إيمان السيد، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، ومحمد السويسي، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.