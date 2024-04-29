الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رحلة المغامرة والصداقة.. موعد عرض فيلم BLACK DRAGON في السينمات المصرية

BLACK DRAGON
BLACK DRAGON

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة BLACK DRAGON، يوم 1 مايو من إخراج المبدع شنواي شينج، حيث تنطلق الأحداث في رحلة ملحمية مليئة بالشجاعة والصداقة والصراع ضد القوى الشريرة، ويتم توزيع الفيلم بواسطة شركة أفلام أربع نجوم في دور العرض المصرية.

نلتقي بـ كاكا، وأصدقائه المخلصين الذين يتقنون مشربهم مع ويمتلك قوة بابتلاع وطنهم، حيث يتم اختراق جسد كاكا بواسطة هذه القوة فتنمو بداخله وتزداد قوتها كلما تقدم في العمر، مع الخطر المحدق بالعالم والخوف من اجتياح الشر، يجب أن يتصدى كاكا ورفاقه للتحديات التي ستواجههم.

تعاون مع التنين الأسود تخطيط، ووجهة نيني، والحكيم رئيس باراغون، والجريء بيرلي، يبدأ كاكا في مهمة جريئة للدفاع عن وطنه من الهلاك المحتم، حيث يسيرون في طريقهم عبر أراضي محظورة، وعالم تحت الأرض، وعالم موازي، ليواجهوا خصومًا أقوياء مثل نباتات أكلة اللحوم. والمخلوقات الجزيئية.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 1 مايو بواسطة شركة فور ستار الفيلم، برجاء مراجعة الأحداث مع دور العرض.

فيلم BLACK DRAGON يصل إلى دور السينما المصرية في الأول من مايو

يجمع فيلم الرسوم المتحركة المثير هذا، من إخراج Xunhui Xing الموهوب، مجموعة متنوعة من الأبطال الشباب الذين يجب عليهم مواجهة قوة خبيثة تهدد بابتلاع عالمهم.

في فيلم BLACK DRAGON، سيتم تعريف الجمهور بكاكا - وهو صبي صغير يحمل ثقل إرث استثنائي باعتباره ابن البطل. ومع ذلك، فإن حياته تأخذ منعطفًا دراماتيكيًا عندما يصبح جسده وعاءً لقوة شريرة ماكرة. مع تقدم كاكا في العمر، تزداد قوة هذه القوة المظلمة بداخله، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لوجود عالمهم ذاته.

لمنع الكارثة الوشيكة، ينضم كاكا إلى التنين الأسود الأسطوري، والأميرة الشجاعة نيني، والزعيم الحكيم باراجون، وبيرلي المفعم بالحيوية. معًا، يشكلون تحالفًا غير قابل للكسر، مصممين على الدفاع عن وطنهم وإبعاد الظلام الزاحف. تأخذهم رحلتهم المحفوفة بالمخاطر عبر الأراضي المحرمة، والعالم الساحر تحت الأرض، وحتى الكون الموازي، حيث يواجهون الزهور آكلة اللحوم الغادرة والمخلوقات الحجرية الهائلة.

BLACK DRAGON عبارة عن ميزة رسوم متحركة آسرة تجمع بين الحركة المثيرة للقلب والمناظر الطبيعية الخيالية وقصة الصداقة والشجاعة الملهمة. سينبهر الجمهور من جميع الأعمار بالرسوم المتحركة المذهلة والتصميم الذي لا يتزعزع لأبطالنا الصغار.

BLACK DRAGON شنواي شينج كاكا التنين الأسود دور العرض المصرية الكارثة الوشيكة

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