غدًا.. دينا الشربينى تكشف كواليس أعمالها الفنية فى "كلمة أخيرة"

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر، أن تحاور لميس الحديدي ضيفتها دينا الشربيني في كواليس مسلسل “كامل العدد +1” ونيتهم في تقديم جزء ثالث رمضان 2025 المقبل، كما تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة، وخطتها بموسم صيف العام الجاري، بالإضافة إلى سرد بعض المواقف الطريفة والصعبة خلال مسيرتها الفنية.

وواصلت دينا الشربيني نجاحها في موسم عيد الفطر السينمائية من خلال فيلم شقو، الذى تخوض بطولته بجوار عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ويسرا، حيث حقق إيرادات تجاوزت 50 مليون جنيه متصدرًا إيرادات شباك التذاكر في هذا الموسم.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

