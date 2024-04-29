الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيناس كامل زوجة ابن إسعاد يونس في "تيتا زوزو"

إيناس كامل
إيناس كامل

تشارك الفنانة ايناس كامل في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” الذي تخوض بطولته النجمة اسعاد يونس، والمقرر استئناف تصويره خلال الايام المقبلة.

 

وقالت “ايناس في تصريحات لـ”الدستور"، إنها سعيدة بالمشاركة في العمل والتعاون مع نجمة كبيرة بحجم اسعاد يونس، مشيرة إلى انها تظهر بدور زوجة مغلوبة على أمرها، نظرا لطبيعة شخصية حماتها التي تجسدها اسعاد يونس، خاصة وانها كبيرة العائلة والمتحكمة في حياة أبناءها وأحفادها.

 

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

 

جدير بالذكر أن كتب المؤلف محمد عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل حكايات بنات 5، وشارك في كتابة مسلسل نوايا بريئة عام 2016، ومسلسل البيوت أسرار عام 2015، كما أنه سكريبت رايتر لبرنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، هذا إلى جانب عمله في العديد من البرامج التلفزيونية منهم: صولا، الديكتاتور، الحكم، الخطايا السبعة، كما ترأس تحرير برنامج سهرانين في موسميه الثاني والثالث.
 

 

آخر أعمال إسعاد يونس


وكانت آخر أعمال  إسعاد يونس طرح  فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضي ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.
 

إيناس كامل تيتا زوزو النجمة إسعاد يونس إسعاد يونس عصابة عظيمة

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