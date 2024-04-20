دينا الشربينى وأنس بوخش.. ارتباط أم شائعات؟

تصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأيام الماضية وذلك بسبب ظهورها المفاجئ مع مقدم المحتوي الشهير أنس بوخش، ما دفع الجمهور يخمن وجود علاقة حب تربط بينهما.

مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله ولم يتعد الدقيقة، وظهور أنس بوخش في أحد العروض الخاصة مع الفنانة دينا الشربيني، وحديثها المستمر عن وجود علاقة عاطفية مع شخص آخر، جعل البعض يخمن أن هذه العلاقة تربطها بالبلوجر أنس بوخش.

ولكن الحقيقة غير ذلك، أنس بوخش هو بلوجر إماراتي ومنفصل عن زوجته، إلا أنه لم يرتبط بالفنانة دينا الشربيني، وهذا أكدته دينا الشربيني قبل الظهور معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني سابق أنه في قصة حب جديدة مع شخص مصري ووصفته بالجدع والمحترم، مؤكدًة أنه مصري الجنسية وليس إماراتيا.

وهذا يؤكد عدم وجود علاقة حب تربط بين الثنائي دينا الشربيني، وأنس بوخش، وأن كل ما يربط بينهما وجعلهما يظهران معًا هو الصداقة فقط لاغير، بعد الحلقة المطوّلة التي زادت مدتها عن الساعة وأجراها بوخش مع الشربيني وعرضت عبر يوتيوب.

دينا الشربيني بطلة مسلسل كامل العدد +1

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل كامل العدد+1 هو أحدث أعمال الفنانة دينا الشربيني، وعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وضم نخبة من ألمع النجوم والنجمات الأطفال والشباب، هم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة حتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.