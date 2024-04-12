دينا الشربينى: تكشف عن كواليس مسلسل "كامل العدد" (فيديو)

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن كواليس مسلسل "كامل العدد"، مؤكدة أن تعاونها الفني مع المنتج جمال سنان ليس الأول، حيث سبق وحققا نجاحات مميزة في أعمال سابقة.

وذكرت "الشربيني" أنها عندما عرض عليها سنان بطولة عمل درامي في موسم رمضان، اقترحت عليه تقديم عمل يجذب جميع أفراد العائلة لمشاهدته، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا لها.

أضافت "الشربيني"، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: "كنا خائفين من عمل جزء ثان للمسلسل، والجميع شارك بتحد، وأحببت للغاية سيناريو الجزء الثاني من المسلسل لأن الأولاد كبر عمرهم ومشاكلهم كبرت، وأحببت الموضوع من قلبي".

وعن سر نجاح مسلسل "كامل العدد": "أحب الجزأين من المسلسلين، وسر النجاح يرجع لعناصر العمل من إنتاج وكتابة، كما أننا نحب بعضًا، أحنا بجد عائلة واحدة".