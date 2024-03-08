الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024| تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل "كامل العدد+1"

مسلسل كامل العدد+1
مسلسل "كامل العدد+1"

تلتقي الفنانة دينا الشربيني بجمهورها خلال موسم رمضان المقبل 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي من خلال مسلسلها الشهير “كامل العدد +1”، وهو العمل المنتظر أن يستكمل رحلته التي انطلقت منذ العام الماضي.

موعد عرض مسلسل “كامل العدد +1”

ومن المقرر عرض مسلسل “كامل العدد +1” بطولة دينا الشربيني، مع أول أيام شهر رمضان، على أن تعلن الشركة المنتجة مواعيد عرض المسلسل رسميًا خلال الأيام المقبلة.

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الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني

قصة مسلسل كامل العدد +1

أما عن قصة مسلسل كامل العدد +1  فهي تدور في إطار اجتماعي لايت، وتكشف تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور والتي تقوم بدورها الفنانة "دينا الشربيني" وأحمد مختار والذي يجسد دوره الفنان "شريف سلامة" إذ تظهر مشكلات جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، ومن خلال المسلسل تطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

ويعد الجزء الثاني من المسلسل هو استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، إذ تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشكلاتهم، وهو الأمر الذي يجعل المسلسل أقرب إلى الواقعية المجتمعية.

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مسلسلات رمضان 2024| يبدأ الاثنين.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

أبطال مسلسل كامل العدد +1

ومسلسل كامل العدد +1 هو من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي والعمل من إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

القنوات العارضة  لمسلسل كامل العدد +1 

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل كامل العدد +1 حصريًا على قنوات ON الفضائية.

وكان قد حقق المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نتيجة إشادة الجمهور بصناع العمل، وبقصته التي اقتربت من الكثير مما يحدث مع الأسر المصرية.

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