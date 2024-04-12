الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا الشربينى تشارك تجربتها كأم لأربعة أطفال فى مسلسل "كامل العدد" (فيديو)

دينا الشربيني
دينا الشربيني

أكدت الفنانة دينا الشربيني نجاح مسلسلها الشهير "كامل العدد" في جزئيه الأول والثاني، وقالت إن الجمهور أحب المسلسل بشدة، مشيرة إلى أنها تمنت تقديم مسلسل يستهدف العائلة خلال شهر رمضان، وعندما التقت بالمنتج جمال سنان، تبادلوا الأفكار والتحديات لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل.

وأشارت دينا، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إلى أنها أحبت سيناريو الجزء الثاني بسبب تطور مشاكل الأبناء والطريقة التي تم التعامل معها بسلاسة.

وفيما يتعلق بدورها كأم لأربعة أطفال في المسلسل، قالت بابتسامة: "كنت أتمنى أن يتأكدوا أنني متزوجة صغيرة"، وأضافت: “في إحدى المرات، عندما ذهبت لحضور عيد ميلاد ابنتي لينا، اقترب أصدقاؤها مني”، وقالوا: 'يا طنط، هل يمكن أن نلتقط صورة معك؟' لم يكن ذلك مريحًا بالنسبة لي!".

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