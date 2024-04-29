كريم أبوذكري لـ الدستور: تقليل حلقات "بقينا اتنين" لـ 15 حلقة كان تحدٍ

قال المنتج كريم أبو ذكري إنه استمتع بكواليس مسلسل "بقينا اتنين" خاصة وانه تعاون خلاله مع الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، ويعتبرهما نجمان كبار يتصفون بالاحترام، مؤكدًا انه تشرف بالتعاون معهم، لافتًا انهما كممثلين فهما محترفين ومنضبطين لاقصى الحدود.

وأشار "كريم" في تصريح لـ الدستور، إلى تقليل عدد حلقات مسلسل "بقينا اتنين" لـ 15 حلقة، مؤكدا أنهم حرصوا على الاهتمام بكيفية بداية المسلسل وحلقاته وانتهاء احداثه، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في ذلك بالفعل بسبب التفاهم وروح التعاون بين فريق العمل، وتحديدًا المخرج طارق رفعت، وفريق عمل "المونتيرين" بقيادة سامح صلاح و معاونة محمود صلاح.

أما عن تعاونه مع الشركة المتحدة، قال كريم أبو ذكري إن "بقينا اتنين" يعتبر التعاون الرابع أو الخامس مع الشركة المتحدة بقيادة الاستاذ عمرو الفقي، مؤكدًا ان اصبح بينهم حالة من التفاهم والانسجام، وتناغم رؤيتهم الفنية، لافتًا أنهم يحرصون دائمًا على تقديم أفضل صورة للمشاهد من خلال عمل فني درامي تلفزيوني متكامل العناصر.



جدير بالذكر أن حققت مسلسلات رمضان 2024 نجاح كبير بسبب التنوع الذي شهده هذا العام، ويعتبر نجاح مشترك بين شركات الانتاج والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسعى دائمًا لخروج الأعمال التلفزيونية والديجيتال على أكمل وجه، وعلى مدار العام سواء في موسم رمضان أو خارجه، و هدفها الرئيسي دائمًا هو امتاع الجمهور باعمال درامية هادفة واجتماعية سوواء كوميدية أو تاريخية أو شعبية وغيرها من المسلسلات التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وتستهدف الأسر المصرية والعربية دون خدش حياء نظرًا لحرصها الشديد على ما تقدمه خلال شاشة التلفزيون من خلو اعمالها من المشاهد العنيفة والألفاظ الخارجة.