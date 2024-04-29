الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إسعاد يونس: "استنوا حبيبتى ياسمين عبدالعزيز النهارده على dmc"

إسعاد يونس وياسمين
إسعاد يونس وياسمين عبدالعزيز

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن تحمسها الشديد لاستضافتها النجمة  ياسمين عبدالعزيز ضمن حلقات برنامجها “صاحبة السعادة”، والمقرر أن تعرض الحلقة اليوم وغدًا على dmc.

وكشفت “إسعاد” عن كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: “استنوا أول جزء من حلقة حبيبتي ياسمين عبدالعزيز معايا في #صاحبة_السعادة الليلة الساعة ١١ مساءً على Dmc”.

 

جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس كتبت على المنشور الذي يحتوى على الصورة قائلة “ضيفتي في الحلقة اللي جاية ياترى مين ؟”، وبالفعل ظل الجمهور يٌخمن من ستكون الفنانة التي ستظهر معها في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc.


لكن كانت المفاجأة تعليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة كاشفة بأنها هي ضيفة الحلقة ليكون أول ظهور لها في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي حيث كتبت ضاحكة قائلة: “أنا.. رخمة أوى صح”.

 

واختارت ياسمين عبدالعزيز الظهور بإطلالة تميل للكاجوال المريح نظرًا لفقرات الحلقة التي ستضمن طبخًا وألعابًا، وارتدت بدلة بتصميم بيجاما من Dolce & Gabbana، بطباعة الفهد Leopard Print، يصل سعر القميص ذو الرباط فيها إلى 2145 دولارًا، أي ما يعادل 103 آلاف جنيه مصري، شاهده من موقع بيعه.

كانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي مع الاحتفال بعيد ميلادها في يناير الماضي، من خلال رسالة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Instagram قالت فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير".

إسعاد يونس صاحبة السعادة ياسمين عبد العزيز DMC انستجرام الفنانة إسعاد يونس

مواد متعلقة

رحلة المغامرة والصداقة.. موعد عرض فيلم BLACK DRAGON في السينمات المصرية

كريم أبوذكري لـ الدستور: تقليل حلقات "بقينا اتنين" لـ 15 حلقة كان تحدٍ

غدًا.. دينا الشربينى تكشف كواليس أعمالها الفنية فى "كلمة أخيرة"

رشيد مشهراوى وحكايات السينما الفلسطينية فى "معكم منى الشاذلى"

إيناس كامل زوجة ابن إسعاد يونس في "تيتا زوزو"

أحمد دسوقي لـ"الدستور": "فراولة" أول تجربة بالدراما التلفزيونية.. ونيللي كريم متميزة

قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "ريستارت" بطولة تامر حسنى

خالد الصاوى: أحتفظ بأرشيفى منذ 35 عامًا والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان

الأكثر قراءة

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

"كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي تنهار من البكاء بسبب شيخ أزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق