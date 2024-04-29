إسعاد يونس: "استنوا حبيبتى ياسمين عبدالعزيز النهارده على dmc"

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن تحمسها الشديد لاستضافتها النجمة ياسمين عبدالعزيز ضمن حلقات برنامجها “صاحبة السعادة”، والمقرر أن تعرض الحلقة اليوم وغدًا على dmc.

وكشفت “إسعاد” عن كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: “استنوا أول جزء من حلقة حبيبتي ياسمين عبدالعزيز معايا في #صاحبة_السعادة الليلة الساعة ١١ مساءً على Dmc”.

جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس كتبت على المنشور الذي يحتوى على الصورة قائلة “ضيفتي في الحلقة اللي جاية ياترى مين ؟”، وبالفعل ظل الجمهور يٌخمن من ستكون الفنانة التي ستظهر معها في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc.



لكن كانت المفاجأة تعليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة كاشفة بأنها هي ضيفة الحلقة ليكون أول ظهور لها في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي حيث كتبت ضاحكة قائلة: “أنا.. رخمة أوى صح”.

واختارت ياسمين عبدالعزيز الظهور بإطلالة تميل للكاجوال المريح نظرًا لفقرات الحلقة التي ستضمن طبخًا وألعابًا، وارتدت بدلة بتصميم بيجاما من Dolce & Gabbana، بطباعة الفهد Leopard Print، يصل سعر القميص ذو الرباط فيها إلى 2145 دولارًا، أي ما يعادل 103 آلاف جنيه مصري، شاهده من موقع بيعه.

كانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي مع الاحتفال بعيد ميلادها في يناير الماضي، من خلال رسالة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Instagram قالت فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير".