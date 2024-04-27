بصور من الكواليس.. ياسمين عبدالعزيز تكشف لغز سؤال "صاحبة السعادة"

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لغز حلقة الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، بعد أن أثارت الأخيرة الجدل بين جمهورها حول ماهية ضيف حلقتها الجديدة، بصورة نشرتها على حسابها الرسمي على الانستجرام، متسائلة:"ضيفتي في الحلقة الجديد.. يا ترى مين؟".

وبعد أن تفاعل الجمهور مع منشور إسعاد يونس واجتمعت توقعاته حول ياسمين عبدالعزيز، قررت الفنانة الكشف عن ظهورها مع الإعلامية القديرة، وذلك بصور ولقطات خاصة من كواليس الحلقة التي من المقرر إذاعتها يوم الإثنين المقبل عبر قناة dmc الفضائية.

وظهرت “ياسمين” في صورها مع صاحبة السعادة ففي جو مبهج من الرقص والغناء المتناغم بينهما، ليُعد ذلك أول ظهور إعلامي مباشر لها بعد انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، وهو الخبر الذي أحدث جدلًا واسعًا في الوسط الفني فور إعلان “ياسمين" له وتصديق “العوضي” عليه.

وكعادتها قبل كل حلقة، أثارت الإعلامية القديرة إسعاد يونس، الجدل، حول ضيفة حلقتها المقبلة في برنامجها صاحبة السعادة المذاع عبر قناة DMC الفضائية، وذلك عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشرت فيه صورة ضيفتها بالحلقة الجديدة ولكن من ظهرها لتخفي ملامحها عن الجمهور، وأرفقت الصورة بسؤال لجمهورها قائلة: "ضيفتي في الحلقة اللي جاية.. يا ترى؟".

وتوقع عدد كبير من متابعي إسعاد يونس أن تكون صاحبة الصورة هي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لترد بدورها "ياسمين" على التعلقيات مازحة: "أنا رخمة أوي صح"، وهو ما زاد الجدل إثارة، حيث ربط المتابعون بين تعليق "ياسمين" وتوقعاتهم بكونها ضيفة صاحبة السعادة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإعلامية إسعاد يونس اعتادت إثارة الجدل حول ضيوف حلقاتها في برنامجها صاحبة السعادة منذ انطلاقه، حتى اعتاد الجمهور طريقة ترويجها لضيوف الحلقات الجديدة، وباتوا يتوقعون في كل مرة من هو ضيف الحلقة الجديد حتى موعد إذاعتها.